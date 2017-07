© AFP

Ënnert den ugeklote Mataarbechter vun der regierungs-kritescher Zeitung, déi sech virun engem Geriicht zu Istanbul musse veräntweren, ass och de Chefredakter Murat Sabuncu.

Hinnen gëtt d'Ënnerstëtze vun terroristesche Gruppen virgehäit, wéi der verbuedener kurdescher Aarbechterpartei PKK oder der Gülen-Beweegung.

Fir déi Inculpéiert, déi iwwer 40 Joer Prisong riskéieren, sinn d’Reprochen eng eenzeg Farce. Et géif just drëm goen, d’Zeitung wëllen Mond-dout ze maachen.

Zanter dem Putsch-Versuch am Juli zejoert geet den Erdogan-Regime jo och massiv géint déi regierungs-kritesch Press vir. An der Ranglëscht vun der Pressefräiheet, déi all Joer vu Reporter Ouni Grenzen publizéiert gëtt, ass d’Tierkei an der Suitte op d’Plaz 155 erofgerëtscht, hannert Wäissrussland oder dem Kongo.