Et ass déi éischt ëffentlech Trauer-Zeremonie an där Form. Bis ewell war et den Hannerbliwwe vun den Affer net méiglech, um Joresdag, un der Gedenktafel un den 24. Juli 2010 ze erënneren.

Ufank Dezember dëst Joer kënnt et nach zu engem Geriichtsprozess. 10 fréier Mataarbechter vum Loveparade-Organisateur a vun der Stad Duisburg musse sech deen Ament veräntweren.