IWF-Chefvolkswirt Maurice Obstfeld

Den IWF warnt awer an engems a sengen neie Wirtschaftsprevisiounen, datt d'Gewënner riskéieren net bei jidderengem unzekommen. Dem FMI no, kéint dat zu sozialen Tensioune féieren an de Géigner vum Fräihandel Opdriff ginn.



Genee wéi am Abrëll scho geet den Internationale Währungsfong fir dëst Joer vun engem weltwäite Wuesstem vun 3,5% vum PIB a fir d'nächst Joer vun 3,6% aus. D'Chiffere fir d'Eurozon huet den FMI liicht no uewe revidéiert, virun allem wéinst der méi positiver Entwécklung a Spuenien an Italien, grad wéi an Däitschland an a Frankräich. Och d'Previsioune fir China a Brasilien fale liicht besser aus wéi nach am Abrëll.