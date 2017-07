© afp

Wann den Automobilproduzent VW ernimmt gëtt, ass d'Wuert Skandal an der Lescht dacks net wäit hannendrun. Am neiste Virworf geet et allerdéngs mol eng Kéier net ëm Ofgasen, oder iwwerhaapt ëm d'Autoen u sech.



Neie Berichter no, soll VW sech an der Zäit vun 1964 bis 1985 aktiv un der Verfolgung vu Regimmgéigner vun der deemoleger brasilianescher Militärdiktatur bedeelegt hunn. Hinne gëtt virgeheit, eege Mataarbechter op hir politesch Gesënnung bespëtzelt ze hunn a "schwaarz Lëschten" ugeluecht ze hunn, déi un d'brasilianesch Police weidergeleet gi sinn.



Mataarbechter wären doropshi festgeholl a gefoltert ginn, esou Berichter vun der "Süddeutsche Zeitung", vum NDR a vum SWR.



Den Automobil-Ris VW huet sech bis elo net zu de Virwërf geäussert.