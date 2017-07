Internat.: Am meeschte gelies

© AFP

Dat huet e Spriecher vum Inneministère zu Berlin matgedeelt. Wéi et heescht hätt den tierkeschen Inneminister géintiwwer dem Thomas de Maizière vun engem Kommunikatiounsproblem geschwat. Déi tierkesch Autoritéiten géife weder an der Tierkei nach an Däitschland géint d'Betriber op der Lëscht enquêtéieren.