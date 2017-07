Den Täter konnt sech duerch d'Bascht maachen, et gëtt no him gesicht. Seng Identitéit ass bekannt. D'Police schléisst en terroristeschen Hannergrond aus.

E Mann huet de Méindeg de Moien am schwäizeresche Schaffhausen net wäit vun der däitscher Grenz ewech eng Rei vu Leit mat enger Kettesee attackéiert a blesséiert.



Eng Spriecherin vun der Police huet vun 2 schwéier an 3 liicht blesséierten Affer geschwat.



Mat grousse Moyene gëtt nach nom Täter, dee sech no der Dot duerch d'Bascht maache konnt, gesicht. En Terrorakt ass der Police no allerdéngs ausgeschloss.



D'Zil vun der Attack waren d'Mataarbechter vun enger Krankekeess. De Mann hätt sech eenzel Büroe geziilt erausgesicht an zwee Employéë blesséiert. Wien déi aner Affer sinn, ass nach net bekannt, mä am Gebai sinn ënnert anerem nach eng Etude, eng Sproocheschoul an e Bicherbuttek.



De Mann konnt antëscht vun der Police identifizéiert ginn, mä en ass nach ëmmer op fräiem Fouss. Hien ass ufanks an engem wäisse VW Caddy geflücht. Den Auto ass mëttlerweil allerdéngs eidel erëmfonnt ginn.



D'Autoritéite schléissen net aus, datt de Mann an Däitschland geflücht ass.