An der Stad Lahore huet sech e Méindeg ee Suicide-Attentäter op engem Geméismaart an d'Luucht gesprengt.

Am Pakistan sinn op d'mannst 25 Mënschen an enger Explosioun zu Lahore gestuerwen an 20 anerer si blesséiert ginn.Firwat et geknuppt huet, war am Ufank net kloer. D'Autoritéiten hate weder en Terrorakt nach en Accident ausgeschloss.Antëscht geet een awer vun engem Suicide-Attentäter aus.Lahore gëllt als déi kulturell Haaptstad vu Pakistan.