E Sonndeg gouf den tierkesche President Recep Tayyip Erdogan (lénks) vum saudesche Kinnek Salman empfaangen.

Den Emirat ass jo zënter Wochen isoléiert, well e virgehäit kritt, Terrororganisatiounen z'ënnerstëtzen an enk Relatioune mam Iran ze hunn.Dee Reproche kënnt vu Saudi-Arabien, de Vereenegten Arabeschen Emiraten, dem Bahrain an Ägypten.Den Erdogan war an de leschten Deeg och a Saudi-Arabien an am Kuwait an huet elo am Katar ënnert anerem e Gespréich mam Emir, dem Scheich Tamim.Den tierkesche President gëllt als Ënnerstëtzer vum Katar.