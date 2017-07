© AFP (Archiv)

An der Provence kämpfen den Ament eng 350 Pompjeeë géint e grousst Feier an engem Bësch.France-Info mellt, datt et op 400 Hektar an der Géigend vu Bastidonne, nërdlech vun Aix-en-Provence, brennt.Mënsche sinn den Ament awer net a Gefor.