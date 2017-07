No enger Explosioun an der Géigend vun enger Arméibas op der Sinai-Hallefinsel sinn op d'mannst 7 Doudesaffer ze bekloen.

Ënnert den Doudegen sinn, Informatiounen vun enger ägyptescher Zeitung no, zwou Fraen an zwee Männer. Wéi et heescht, hätt e Panzer nach den Auto gestoppt, deen 100 Kilo Sprengstoff gelueden hat. Doduerch wier den Impakt vun der Attack reduzéiert ginn.