En Dënschdegnomëtten beroden italienesch Regierungsbeamten zu Roum am Inneministère mat Vertrieder vun Hëllefsorganisatiounen, déi un de Rettungsasätz bedeelegt sinn iwwert e Verhalenskodex, dee schonn am Virfeld bei den ONGen fir Kritik gesuergt huet. Italien dogéint hofft duerch de Code of conduct Réckendeckung vun den EU-Partner ze kréien.



Déi benevole Rettungsasätz waren an d'Kritik geroden, nodeems Frontex festgestallt hat, datt den Engagement vun de Fräiwëllegen de Passeuren an d'Gräpp spillt. Enn Abrëll huet e sizilianeschen Affekot verschiddenen ONGen reprochéiert d'Passeuren ze finanzéieren. Konkret Beweiser duerfir gëtt et allerdéngs net.

D'Hëllefsorganisatiounen beruffe sech drop, datt hir Asätz sech souwisou am Kader vum italieneschen an internationale Recht beweegen.