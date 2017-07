© afp

Japan ass eent vun de weltwäit am séierste wuessende Länner. Dës international Kompetitivitéit bréngt allerdéngs net just eng boomend Wirtschaft mat sech, mä och méi negativ Säiten. Am Lännerranking vun de meeschte Suicidë pro 100.000 Awunner, huet d'Weltgesondheetsorganisatioun Japan am Joer 2012 op déi traureg 8. Plaz klasséiert. Am Verglach dozou kënnt Lëtzebuerg am nämmlechte Ranking op déi 59. Plaz, hannert Länner wéi Frankräich, Däitschland, den USA an Dänemark.



Obwuel an de leschte Joren eng liicht Verbesserung ze gesi war, schätzt d'Regierung déi aktuell Situatioun nach ëmmer als "kritesch" an. Aus dem Grond huet d'Regierung zu Tokio elo e Gesetz ausgeschafft, dat net just d'Exploitatioun um Aarbechtsmaart méi schwéier maache soll, mä och d'Zil huet, d'Zuel vun de Suiciden iwwert déi nächst 10 Joer ëm 30% erof ze bréngen. Dat neit Gesetz soll exzessiv Iwwerstonne verhënneren a géint Schikane géigeniwwer vun Employéë virgoen.



Ee Fall aus dem Joer 2015 huet zu engem Ëmdenken a Japan gefouert. Deemools hat sech e jonke Mann d'Liewe geholl, nodeems hien als Employé an enger bekannter japanescher Firma pro Mount méi wéi 100 Iwwerstonne geschafft huet. Schonns am Mee huet de japaneschen Aarbechtsministère eng schwaarz Lëscht verëffentlecht, op där iwwer 300 Entreprise verzeechent sinn, déi illegal Iwwerstonne verlaangen oder hier Employéen op aner Manéieren ausnotzen.

Wann dir, oder een deen dir kennt, vun dësem Problem betraff kéint sinn, fannt dir ënner anerem hei Hëllef: www.prevention-suicide.lu