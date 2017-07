© afp

D'Bertelsmann-Stëftung huet eng nei Etüd erausbruecht, fir déi se déi politesch Astellung vun enger representativer Wielerschaftsgrupp ënnersicht huet. D'Leit goufen hir Meenung zu 8 Aussoe gefrot, déi sech op "Antipluralismus, Anti-Establishment a Pro-Vollëkssouveränitéit" bezunn hunn. Als populistesch goufe just Leit agestuuft, déi allen 8 Aussoen zougestëmmt haten.



Dobäi ass erauskomm, dat 29,2% d'Aussoe komplett ënnerschreiwe géifen, während 36,9 % d'Aussoe ganz ofgelehnt hunn. An der Moyenne hunn 33,9% vun de Befroten den Aussoen "deels, deels" zougestëmmt. Obwuel populistesch Iwwerzeegunge wäit verbreet sinn, wier dës Aart vun Astellung an Däitschland net an der Lag, eng Majoritéit ze kréien, esou d'Responsabel vun der Etüd.



Zudeem wieren däitsch Populisten nach verhältnesméisseg moderat. Si refuséieren demokratesch Institutiounen net grondsätzlech, mä kritiséieren hir Funktiounsweis. "Populiste sinn enttäuscht Demokraten, awer keng Feinde vun der Demokratie", heescht et am Rapport zur Etüd. Fir etabléiert Parteie géing et sech also net lounen, "am Wahlkampf populisteschen Extrempositiounen hannendrun ze lafen".



Ënnert de populistesch agestallte Wieler sinn ëmmerhin 69% pro EU-Memberschaft. Allerdéngs sinn 79% vun hinnen der Opfaassung, datt d'EU-Integratioun ze wäit gaange wier.



Och déi eenzel Parteie goufen an der Etüd méi genee ënnert d'Lupp geholl. Die Grüne, d'CDU an d'FDP hunn um politesche Spektrum vu lénks no riets déi onpopulisteschst Wielerschaft. D'AfD ass net iwwerraschend déi Partei mat de populisteschste Wieler. 60% vun hinne vertrieden d'Aussoen, déi an der Etüd gemaach gi sinn, komplett.