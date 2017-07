Aktuell ass deen Zentrum nach zu Frankfurt, ma e soll an de Grand-Duché verluecht ginn.

Internat.: Am meeschte gelies

Déi Schwäizer Bank Julius Bär verleet hiren Zentrum fir europäesch Operatiounen op Lëtzebuerg. Deen Zentrum ass den Ament zu Frankfurt, mä d'Bank huet decidéiert, fir deen Zentrum wéinst strategeschen Iwwerleeungen op Lëtzebuerg ze verleeën.



De CEO vun der Bank Boris Collardi sot, Lëtzebuerg géif an Europa déi nei Nummer 1 ginn, viru Frankfurt a London. Wéinst dem Brexit wéilt Julius Bär keng Aktivitéiten aus der britescher Haaptstad ofzéien, ma et géif een do awer och keng grouss Pläng fir Expansioune maachen.