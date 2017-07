Well de polnesche President Duda awer elo eréischt eent vun de 4 Gesetzer ënnerschriwwen huet, an fir Zwee säi Veto ageluecht huet, kann een nëmmen spekuléieren wéi dëse Politikum weider geet.

D'Riichter a Polen hätten ze vill Pouvoir. Se géifen ze vill privilegéiert an net genuch kontrolléiert. Dëst ass d’Justificatioun vun der Ministerpresidentin Beata Szydlo vun der konservativer Partei, fir dass d'Justizreform soll duerchgefouert ginn.



De President Duda war net domat averstanen dass d'Parlament, dat mëttlerweil vun der PiS dominéiert gëtt, iwwert d'Posten vum Etat judiciare entscheede kéint, an huet och säi Veto géint der Partei hire pouvoir iwwert den héchste Geriichtshaff agesat.



Den Duda huet awer accordéiert, dass de Justizminister de pouvoir kritt alleguerten d'Riichter ze ernennen, respektiv och se ze entloossen. Dernieft ass de Minister net méi dozou obligéiert op d' „Assemblée“ vun alleguerten de polnesche Riichter ze goen an e brauch sech net méi bei der Justiz fir seng Decisiounen ze justifiéieren. Allerdéngs hätten Demonstranten an d'Oppositioun sech gewënscht, dass de President och op dëst Gesetz e Veto géif aleeën.



D'EU-Kommissioun huet scho gewarnt dass se eng Rei u Sanktioune misst aféiere falls dës Gesetzespropositiounen effektiv Realitéit sollte ginn. Et gouf zum Beispill dovu geschwat d’Stëmmrecht ze annuléieren.



Fir dass dës Gesetzer trotz Veto agefouert ginn, mussen se am Parlament mat enger 3/5tels Majoritéit gewielt ginn. D'PiS huet dës Stemmen net, mee ass awer iwwerzeegt dass des Vetoen se net géif un der Reform hënneren. Dernieft wier d'Partei awer bereet iwwert d'Detailer ze diskutéieren.



De President Duma wëll an de nächsten zwee Méint och seng eege Gesetzesvirschléi maachen, hien ass nämlech der Meenung dass de Fridde vum Land wichteg ass an deemnächst nees muss assuréiert ginn. E fënnt dass d'Reform néideg a wichteg ass, mee dass se net dierf mat der Verfassung a Konflikt geroden.