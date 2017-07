3.300 Pompjeeë sinn am Zentrum an am Süde vum Land mobiliséiert ginn, fir géint d'Flame virzegoen, déi sech, ugedriwwe vun der extremer Dréchent an deels och staarkem Wand, ëmmer weider ausbreeden.Méi wéi zwou Dosen Dierfer, déi vun de Flamen agekreest goufen, si scho vun de Secouristen evakuéiert ginn. Vill Haiser wiere verbrannt. Méi wéi 500 Leit goufen a Sécherheet bruet.Betraff ass zum Beispill d'Duerf Freixoeiro am Zentrum vum Land, wou riseg Dampwolleken ze gesi waren.An der Nopeschstad Maçao sinn e puer Haiser verbrannt, esou de Buergermeeschter Vasco Estrela.An an der Stad Setúbal um Mier, südlech vu Lissabon, huet e Feier fir Panik gesuergt, Honnerte vu Leit sinn op d'Strooss gelaf, 500 hunn hir Haiser musse verloossen, esou d'Buergermeeschtesch Maria das Dores Meira. En Hotel an aner Gebaier goufen evakuéiert.Nach ass onkloer, ob et bis ewell och schonn nees Doudesaffer gëtt An der betraffener Regioun ware Mëtt Juni 64 Leit bei ganz uerge Bëschbränn ëm d'Liewen komm.Zanter Ufanks des Joers sinn duerch Bëschfeieren a Portugal iwwer 75.000 Hektar Bësch a Gestrëpps verbrannt.Och a Südfrankräich brenne Bëscher. Besonnesch betraff sinn d'Géigend ëm Saint-Tropez an d'Insel Korsika.