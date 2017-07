Déi zwee Täter waren deemools an eng Mass eragestiermt an haten de 85 Joer alen Hamel ëmbruecht, andeems se him den Hals duerchgeschnidden hunn, an haten e puer Geisele geholl.Si goufe kuerz drop vun enger Spezial-Unitéit vun der franséischer Police erschoss.An där Kierch ass en Dënschdeg de Moien, also um Joresdag, eng Mass, un där och de Staatspresident Macron wäert deelhuelen.D'Dot ass kuerz no der bluddeger Camionsattack vun Nice mat 86 Doudege geschitt. Zanter Ufank 2015 sinn a Frankräich 239 Persounen duerch islamistesch Attentater ëmkomm.