Persoune sinn net blesséiert ginn, ma de Schued ass grouss, och wann en nach net genee beziffert ka ginn.D'Feier war ënnert der Uergel, ob si och beschiedegt gouf, ass nach net kloer.Wéi d'Pompjeeën agetraff sinn, war d'Kierch voller Damp an do, wou et gebrannt huet, ware meterhéich Flamen ze gesinn.Ronn 120 Pompjeeë vu lokale Corpse waren am Asaz.Déi bekannten Abtei Himmerod läit bei Spangdahlem an der Äifel, knapp 50 Kilometer hannert der Grenz.