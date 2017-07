Internat.: Am meeschte gelies

© AFP (Archivbild)

Zu Saarbrécken ass en Dënschdeg den Owend d'Läich vun enger Fra fonnt ginn. D'Police geet vun engem Gewaltverbriechen aus.Déi 38 Joer jonk Fra mat franséischem Pass louch dout an hirer Wunneng, déi vu baussen zougespaart gouf, an d'Indicë géifen op Mord hindeiten, heescht et vun der Saarbrécker Police, déi bis ewell weider keng Detailer wollt nennen.