Nodeems den Dënschdeg an der Groussstad Mumbai e Wunnkomplex a sech zesummegefall ass, siche Rettungsaarbechter nach ëmmer no Leit an de Ruinen.



Neisten Informatiounen no ass d'Zuel vun den Doudege mëttlerweil op 17 geklommen. Eng weider 28 Leit konnte zanter dem Accident lieweg aus den Iwwerreschter vum Gebai gezu ginn. D'Sich no Iwwerliewende geet nach ëmmer weider.



De Grond fir d'Zesummefale vum Wunnhaus steet nach net genee fest, mä an Indien kënnt et mat enger traureger Reegelméissegkeet zu esou Tëschefäll. Nei Strukture ginn dacks onreglementéiert an d'Luucht gezunn an an der Reenzäit spullt dat villt Waasser déi kleesper Fundamenter dann ewech.



Et kann dovunner ausgaange ginn, dat et sech an dësem Fall ähnlech ofgespillt huet. An deene leschten Deeg hat et zu Mumbai zolidd gereent.