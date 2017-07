Den Accès bei de Fort de Brégançon ass scho gespaart. Net wäit ewech ass d'Summeresidenz vun der groussherzoglecher Famill. © Googlemaps

An där Uertschaft ass een Haus vum Feier zerstéiert ginn an den Accès fir de sougenannte Fort de Brégançon ass den Ament wéinst dem Feier gespaart.



An der Nuecht op e Mëttwoch hunn op d'mannst missen 12.000 Awunner an Touristen am Var missen aus hiren Haiser a vun de Campinger evakuéiert ginn, dorënner 3000 Camper.







Wéi et heescht, hätte verschidde Persounen mam Schlofsak op der Plage geschlof. D'Bëschbränn hu sech an der Géigend vu Bormes-les-Mimosas op enger Surface vu ronn 600 Hektar ausgebreet. Dës Uertschaft läit op der Côte, tëscht Hyères a Saint Tropez. Leschten Informatiounen no, ass bis elo nach kengem eppes geschitt. De Wand bléist mat 60 bis 70 km/h, wat d'Feier natierlech ëmmer nees ustëppelt.



Och d'Corse ass den Ament vu ville Bëschbränn betraff. Am ganze si lo schonn an de leschten Deeg bal 5000 Hektar de Flamen zum Affer gefall.



