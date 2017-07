© André Bauler

Nieft dem 16 Joer ale Linda W., dat 2016 aus dem klenge Pulsnitz a Sachsen a Richtung Irak opgebrach war, goufen och zwou Fraen aus Mannheim (Baden-Württemberg) verhaft. Heibäi handelt et sech Informatioune vun der "Welt" no ëm eng gebierteg Marokkanerin an hier erwuessen Duechter. Eng weider Fra, déi sech am Ament an irakescher Haft befënnt, ass eng gebierteg Tschetschenin, déi fir d'lescht zu Detmold an Nordrhein-Westfalen gemellt gewiescht war.



Däitsch Diplomaten haten d'Fraen an de leschten Deeg am Prisong besicht. Der "Welt" no géing de Parquet zu Karlsruhe elo géint déi véier Frae wéinst Verdacht op Memberschaft an der Dschihadistenorganisatioun IS ermëttelen.



De Frae geet et den Ëmstänn entspriechend gutt. Aktuell wier et och onwahrscheinlech, datt si am Irak Doudesstrof kéinte kréien, esou e Spriecher vum däitschen Auswäertigen Amt.

Viru Ronn zwou Wochen huet déi irakesch Regierung den IS no enger méintelaanger Offensiv aus Mossul verdriwwen. D'Dschihadisten haten d'Stad 2014 eruewert an e "Kalifat" ausgeruff.