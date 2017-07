An der Nuecht op e Mëttwoch si 16 Palestinenser an Affrontementer mat der Police blesséiert ginn, 3 dovunner schwéier.



An de leschten Deeg haten dausende gleeweg Palestinenser aus Protest géint déi verschäerfte Sécherheetsmesuren an de Stroosse vun der Alstad zu Jerusalem gebiet. En Dënschdeg den Owend hunn eng Rei palestinensesch Vertrieder zu Ramallah zu enger Eskalatioun vun de Protester opgeruff. Palestinenser sollten op Kontrollpunkte vun der israelescher Arméi am Westjordanland goen an do protestéieren.