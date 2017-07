Eng gemittlech Bach ass zu Goslar zum räissende Floss ginn. © afp

Staark Donnerwiederen an Dauerree suergen a groussen Deeler vun Däitschland fir extrem Iwwerschwemmungen. Virun allem an Niedersachsen ass d'Situatioun am Gaang, aus dem Rudder ze lafen. Mä och an Thüringen an a Sachsen-Anhalt geet de Waasserpeegel bestänneg an d'Luucht.



Duerch de laang undauernden, staarke Reen huet de Krees Goslar an Niedersachsen sech elo gezwonge gesinn, den Noutstand auszeruffen. Wéinst där "ugespaanter Héichwaassersituatioun" géing de Katastropheschutz elo "d'Koordinatioun fir all Asätz" iwwerhuelen, huet d'Kreesverwaltung de Mëttwoch de Mëtteg matgedeelt.



E Fousswee zu Holzminden. © afp



D'Goslaer Alstad ass massiv betraff. Deeler hu misse geraumt ginn a Autoen dierfen net méi fueren. Ënner anerem gouf och en Altersheem evacuéiert. An der Nopeschgemeng Seesen si Ronn 200 Haiser a Wunnenge betraff, während Bad Harzburg komplett vum Eisebunnsnetz ofgetrennt ass.



De Floss Innerste zu Hildesheim. © afp



D'Déifdrockgebitt "Alfred" bréngt säit Deeg staark Nidderschléi mat sech. Den däitsche Wiederdéngscht konnt och fir déi nächst Deeg nach keng Entwarnung ginn an huet fir d'Mëtt an den Oste vun Däitschland weidere Ree gemellt. Och am Schwarzwald an an den Alpen mussen d'Leit sech op extrem Wiederkonditioune virbereeden.