Dës Foto weist den Däitsche kuerz nodeems hie festgeholl ginn ass. © afp

De 36 Joer ale Sven Lau huet sech um Geriicht misse veräntwerten, well hien, déi als Terrororganisatioun agestuuften islamistesch Gruppéierung Jamwa a Syrien sollt ënnerstëtzt hunn.De Parquet hat 6 an halleft Joer fir de Lau gefrot, well hien an hiren Aen een Iwwerzeegungstäter wier. De Lau gehéiert mam Pierre Vogel zu de bekanntste Gesiichter vum radikalen Islam an Däitschland. De 36 Joer ale gehéiert och zum Initiateur vun der sougenannter "Scharia-Polizei".Deeler vun der Gruppéierung Jamwa solle sech mëttlerweil dem IS ugeschloss hunn.