A Südfrankräich an der Gemeng Séménac haten d'Awunner aus Protest géint ee Flüchtlingsheem, eng Mauer erriicht, do wou dëst soll hikommen.

© afp

5-6 Flüchtlingsfamillje sollten am Flüchtlingsheem ënnerkommen. Well d'Awunner sech awer beim Planning vum Flüchtlingsheem hannergaange gefillt hunn, hu si aus Protest eng 18 Meter laang an 2 Meter héich Mauer gebaut.Um Mëttwoch hu si dës Mauer dunn awer nees selwer ofgebaut.