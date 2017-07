© AFP

Bei engem grujelegen Accident op engem vun de Spiller op der "Ohio State Fair" zu Columbus ass ee Mënsch ëm d'Liewe komm, 7 weiderer goufen deels ganz uerg verwonnt. Aenzeien hu bericht, dass en Deel vun enger Gondel vum Riisen-Pendel "Fire Ball" ofgebrach ass an d'Passagéier duerch d'Luucht geschleidert goufen.E jonke Mann vun 18 Joer sollt dësen trageschen Accident net iwwerliewen. Hien ass 15 Meter duerch d'Loft geflunn an duerch de Schlag um Buedem gestuerwen. Dräi aner Persounen géifen nach a Liewensgefor schwiewen. De Chef vun der Klinik, an déi d'Affer gefouert goufen, huet vu grujele Blessure geschwat, wéi no engem Autosaccident mat héijer Vitesse.De Gouverneur vum Bundesstaat, John Kasich, huet sämtlech Spiller doropshin zoumaache gelooss an eng Enquête an d’Weeër geleet.