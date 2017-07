© afp

Ee bis elo Onbekannte huet probéiert per E-Mail eng 6-stelleg Zomm ze erpressen. Den Onbekannten huet behaapt, dass wa seng Fuerderungen no Oflaf vum Ultimatum net erfëllt gi wieren, géing eng Bomm op der Tréierer Gare explodéieren.Doropshi goufen Analysen an Ermëttlungen ageleet. Dës hunn den Autoritéite gewisen, dass dës Menace net realistesch wier.D'Gare gouf trotz allem geraumt an ofgespaart. Nodeems d'Gare duerchsicht gouf, huet sech eraus gestallt, dass keng Bomm an der Gare deponéiert gouf. D'Police huet Entwarnung ginn.