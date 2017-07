No neier Gewalt um Tempelbierg zu Jerusalem huet Israel den Zougang zu der Helleger Plaz e Freideg de Moien nees ageschränkt.

© AFP

Wéi et vun der Police heescht, dierfte Männer ënner 50 Joer net méi op den Tempelbierg. Dat riskéiert natierlech zu weideren Affrontementer ze féieren, well d'Freidesgebiet ass.En Donneschdeg goufen et nees ronn 50 Blesséierter, nodeems Palästinenser mat déi israelesch Sécherheets-Autoritéiten uneneegeroden waren.