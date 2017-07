Et ass ee jo scho vill gewinnt, mä zu Washington am Wäissen Haus ginn et ëmmer nei filmräif Momenter.

Elo ass den neie Kommunikatiounschef Scaramucci um Telefon ausgeflippt. Hien huet den „Chief of Staff“ engem Reporter vis-a-vis zolidd vernannt an en e „verdammte paranoiden Schizophren“ genannt. Och de Steve Bannon, de Chefstrateg vum Trump, gouf mat ganz obszöne Wieder vernannt.







I made a mistake in trusting in a reporter. It won't happen again. — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) July 28, 2017

De Scaramucci huet duerno op Twitter geschriwwen, hie giéi heiansdo op eng „faarweg Sprooch“ zréck gräifen. Hien hätt de Feeler gemaach an engem Reporter vertraut. Dat géif net méi vir kommen!