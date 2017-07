© afp

No der Gebuert soll de Papp an der Géigend vu Binderleben vun der Autobunn erofgefuer si an d'Police, esou wéi eng Ambulanz geruff hunn, mat där d'Fra an d'Kand an d'Klinik bruecht gi sinn. Der 36 Joer aler Mamm an dem Kand geet et gutt, si si bis op Weideres an der Klinik zur Kontroll.