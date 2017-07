Zanter dem Ufank vun den Demonstratiounen am Abrëll sinn 113 Leit ëm d'Liewe komm, 8 dovun an de leschten 2 Deeg.

Am Venezuela drot d'Situatioun nëmmen e puer Deeg virun der Wahl en Vue vun enger neier Constitutiounen weider ze eskaléieren. Obschonn d'Regierung all d'Demonstratiounen verbueden huet, huet d'Oppositioun landeswäit zu Protester opgeruff. Eréischt déi läscht 2 Deeg waren bei Streiken 8 Mënschen ëm d'Liewe komm - domat klëmmt d'Zuel vun den Doudesaffer zanter dem Ufank vun de Protester am Abrëll op 113.