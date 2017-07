Et geet een dovun aus, datt et sech ëm stierflech Iwwerreschter vu Leit handelt, déi bei Fligeraccidenter 1950 respektiv 1966 ëmkomm sinn.

© HANDOUT/AFP/Daniel ROCHE

Am Bossons-Gletscher huet de franséischen Aventurier, Hobbyfuerscher a Schatzsicher Daniel Roche eng Hand an en Uewerschenkel vu Mënsche fonnt.Si kéinten an Zesummenhang vun zwee Fligeraccidenter stoen, déi an der Regioun geschitt sinn, viru laanger Zäit - an zwar 1950 respektiv 1966.Betraff waren zwou Maschinne vun Air India, eemol koumen 48 Mënschen an eemol 117 Mënschen ëm d'Liewen.De Roche ënnersicht déi Onglécksflich zanter Joren ...Viru Kuerzem war eréischt an deran engem Gletscher eng Koppel fonnt ginn, déi 75 Joer laang vermësst war. Si hat 7 Kanner hannerlooss, vun deenen der nach zwee liewen - déi konnten hiren accidentéierten Elteren dann elo no ganz laanger Zäit a vill Ongewëssheet Äddi soen ...Hei den Artikel vun der AFP mat e puer méi Infoen iwwert d'Schanken, déi um Mont Blanc fonnt goufen:

Erneut hat ein Alpengletscher die sterblichen Überreste von Vermissten freigegeben. Der Fund einer menschlichen Hand und eines Oberschenkels am Bossons-Gletscher am Mont Blanc steht nach Behördenangaben vom Freitag möglicherweise im Zusammenhang mit zwei Flugzeugabstürzen in der Region in den Jahren 1966 und 1950. Die französische Polizei will die Überreste nun gerichtsmedizinisch untersuchen lassen.

Der Fund gelang dem französischen Schatzsucher und Hobbyforscher Daniel Roche, der den Bossons-Gletscher seit Jahren auf Spuren der beiden Unglücksflüge untersucht. "Bislang habe ich hier noch nie so große menschliche Überreste gefunden", sagte er zu AFP. Zudem habe er ein Triebwerk gefunden, das wahrscheinlich zu der 1966 abgestürzten Boeing 707 gehörte.

In den Jahren 1950 und 1966 waren in der Gletscherregion zwei Flugzeuge der indischen Fluggesellschaft Air India abgestürzt. Bei dem ersten Unglück starben 48 Menschen, beim zweiten waren es 117 Menschen. Der Gletscher gab seit Jahren immer wieder kleinere Überreste von Menschen und Gegenständen frei, allerdings keine größeren.

Roche informierte nach seinem Fund die Rettungskräfte im Tal von Chamonix, die die Überreste mit dem Hubschrauber bergen ließen. Wahrscheinlich stammen sie nicht von derselben Person, sagte ein Polizeisprecher.

In der Schweiz waren erst vor knapp zwei Wochen zwei Leichen von einem Gletscher freigegeben worden. Sie stammten von einem Ehepaar, das dort 75 Jahre lang vermisst war.