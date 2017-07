© AFP Archivbild

Wéi et vun der amerikanescher Arméi heescht, wieren dobäi Rakéiten an d'Mier virun der südkoreanescher Côte geschoss ginn. Informatioune vum Pentagon no, huet Pjöngjang, entgéint de verschiddenen UNO-Resolutiounen, eng nei Interkontinentalrakéit ofgeschoss, déi méi wéi 1000 Kilometer wäit a ronn 3700 Kilometer héich geflunn ass.

Déi japanesch an déi südkoreanesch Regierung hunn déi national Sécherheetscabineten zesummegeruff.



Pjöngjang huet an de leschte Wochen, trotz internationalen Appeller, verstäerkt ëmmer nees mat neie Rakéitentester provozéiert. Wéi et vum kommunistesche Regime heescht, wieren d'Rakéiten antëscht am Stand dat ganzt amerikanescht Festland z'erreechen.