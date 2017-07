D'Pläng goufen e Freideg presentéiert a gi vum Wäissen Haus ënnerstëtzt wéi et heescht. Sollt de Projet effektiv ëmgesat ginn, wier eng vun de radikaalste Regulatiounsmesuren vum Staat an den USA zanter Joerzéngten.



No der Annonce, sinn d'Course vun de Zigaretteproduzenten op der Bourse däitlech an de Keller gaang. D'Aktie vu Philip Morris zum Beispill hu bal 10% u Wäert agebéisst.