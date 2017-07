Dräi Astronauten aus Italien, Russland an den USA sinn no sechs Stonne Vol op der Internationaler Raumstatioun ISS ukomm.

No 6 Stonne Vol

© AFP Archivbild

D'Rakéit war wéi geplangt vun der Weltraumgare Baikonur aus gestart. Déi dräi Astronauten verstäerken während fënnef Méint den aktuellen Equipage op der ISS, ronn 400 Kilometer iwwert der Äerd. Si sollen ënnert anerem d'Repercussioune vun engem Vol an de Weltraum op den Immunsystem a wéi vill Péng ee Mënsch am Weltall kann erdroen, ënnersichen. Et sinn net manner wéi 250 Experimenter geplangt.