Während enger Demonstratioun géint Policegewalt zu London koum et zu Affrontementer.

Demonstranten hu mat Fläschen a Knupperten op d'Beamte geheit a Stroossebarrikade goufen a Brand gestach.



Hannergrond fir d'Protester ass den Doud vun engem 20 Joer alen Afroamerikaner. De Mann war d'lescht Woch an engem Spidol gestuerwen, nodeems hie vun der Police verfollegt gi war. Wéi op Videoenregistrementer ze gesinn ass, hätt op mannst ee Polizist probéiert de Mann ze iwwerwältegen. Op eemol huet hie sech net méi beweegt.



Kritiker hunn der Police brutal Gewalt virgeheit, och op Twitter. Polizisten hu britesche Medien no gesot, dass de Mann probéiert hätt ee Päckelchen ofzeschlécken, dat si him wollten aus dem Mond huelen.



Den Doud vun dem 20 Joer ale Mann gëtt elo vun enger onofhängeger Kommissioun ënnersicht.