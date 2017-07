© AFP Archivbild

Wéi et vun der Police an den Anti-Terror-Unitéiten heescht, goufe 4 suspekt Persoune festgeholl. D'Perquisitioune sollen nach ëmmer am Gaang sinn. Soss Detailer goufe keng genannt.



Wéi iwwerdeems d'Zeitung "Sydney Morning Herald" mellt, hätten d'Beamten eng Terrorzell am Viséier, déi ee Bommenattentat an engem Fliger soll geplangt gehat hunn.