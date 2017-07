Den Iran seet d'Mesurë wären hinne schlecht gesënnt an esou net akzeptabel.

Den Iran wëll säi Rakéiteprogramm weiderféieren an dat trotz den US-Sanktiounen, déi een Donneschdeg géint déi iranesch Regierung am amerikanesche Kongress geholl goufen.Den Iran seet d'Mesurë wären hinne schlecht gesënnt an sou net ze akzeptéieren.Den US-Senat hat Mesurë geholl, nodeems d'iranescht Militär Rakéite fir den Transport vu Satellitte getest hat.