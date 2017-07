Zu London gouf et e Freideg den Owend gréisser Ausernanersetzunge tëscht Demonstranten an der britescher Police.

D'Demonstranten am Quartier Hackney hu mat Fläschen a Knupperten op d'Beamte geworf, hu Stroosse blockéiert, Fënstere vu Butteker ageschloen a Gefierer laanscht d'Strooss vandaliséiert. Ee Polizist an ee Vëlosfuerer goufe blesséiert, een Demonstrant gouf festgeholl.Hannergrond vun de Protester ass den Doud vun engem 20 Joer ale Mann mat schwaarzer Hautfaarf d'lescht Woch duerch Police-Gewalt. De Mann war virun der Police fort an ee Geschäft gelaf. Do wär hien dunn, vun de Beamte widder de Buedem gedréckt, festgeholl ginn. Vun engem Ament op deen aneren hätt de Mann sech net méi beweegt. D'Policebeamten hunn uginn, de Mann hätt eng Tiitche geschléckt. Eng onofhängeg Kommissioun soll elo enquêtéieren.