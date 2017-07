E Sonndeg ass am Senegal d'Populatioun opgeruff, fir déi 165 Vertrieder am Nationalparlament ze wielen.

De Wahlkampf gouf vun dräi Politiker dominéiert: Dem aktuelle President Macky Sall, sengem 91 Joer ale Virgänger Abdoulaye Wade an dem Buergermeeschter vun de Haaptstad Dakar, Khalifa Sall, deen aktuell am Prisong sëtzt, well hie Sue verontreit soll hunn.Bei Manifestatiounen, wou d'Supporter vun den eenzelne Campen openee getraff sinn, huet d'Police ëmmer nees missen agräifen.