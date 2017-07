© AFP

Eng Schéisserei gouf et an der Nuecht op e Sonndeg an enger Disko zu Konstanz. Wéi d'Police matgedeelt huet, besteet antëscht keng Gefor méi. Géint 4.30 Auer wier en Noutruff agaangen, datt an der Disko geschoss géif ginn.



Verschidde Leit wiere geflücht, anerer hätte sech verstoppt, eng Persoun gouf vum Täter erschoss. Deen huet sech, wéi e d'Disko verlooss huet, e Schosswiessel mat der Police geleescht a gouf dobäi ugeschoss. De 34 Joer ale Mann ass méi spéit am Spidol u senge Blessure gestuerwen. Véier Leit, dorënner ee Polizist, goufe schwéier verwonnt. Bei hinne besteet awer keng Liewensgefor.



Informatioune vum SWR no hätt den Täter eng Maschinnepistoul gehat, mat där een op den Türsteher geschoss hätt, dee sech an de Wee gestallt huet. D'Police war mat engem verstäerkten Dispositiv an de Spezialunitéiten op der Plaz.



Ugangs ass d'Police vu méi Täter ausgaangen, dowéinst gouf mam Helikopter no weidere Persounen am Beräich gesicht. Den Hannergrond ass fir den Ament nach onkloer.



D'Awunner an der Géigend goufen opgefuerdert, net virun d'Dier ze goen.



D'Police vu Konstanz huet iwwer Twitter matgedeelt, datt aktuell keng Gefor méi géif bestoen.







POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 30.07.2017 - Schüsse in Diskothek

Konstanz (ots) - Durch Schüsse eines 34-jährigen Mannes sind am heutigen frühen Sonntagmorgen, gegen 04.30 Uhr, in einer Konstanzer Diskothek in der Max-Stromeyer-Straße eine Person getötet und drei Personen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde wenig später nach dem Verlassen der Diskothek bei einem Schusswechsel mit Polizeibeamten lebensgefährlich verletzt und erlag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Einer der Polizeibeamten erlitt bei dem Aufeinandertreffen mit dem Tatverdächtigen eine Schussverletzung, befindet sich jedoch nicht in Lebensgefahr. Viele Gäste hatten nach den Schüssen das Gebäude panikartig verlassen oder sich versteckt. Da zunächst nicht klar war, ob es sich um einen Einzeltäter oder mehrere Täter handelt, wurden vom Polizeipräsidium Konstanz auch Spezialkräfte und ein Polizeihubschrauber für mögliche Fahndungsmaßnahmen angefordert. Die Motive des wohl allein handelnden Mannes sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Kriminalpolizei dauern an.