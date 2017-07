Op enger Fähr zu Lille huet d'Sécherheetspersonal 26 Migrante fonnt, dorënner e Kand vun zwee Joer, déi an engem Camion souzen.

© AFP (Archiv)

Zu Lille sinn an engem Camion 26 Flüchtlingen an engem "Killcamion" entdeckt ginn. Dorënner och e Kand vun zwee Joer. D'Migrante wollten eegenen Aussoen no riwwer a Groussbritannien. De Camion war dem Sécherheetspersonal um Terminal vun de Fähren opgefall.