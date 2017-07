D'Situatioun am Venezuela kéint weider eskaléieren. © AFP

Matten an enger ganz schwéier innepolitescher Kris a virum Hannergrond vu wochelaange Protester géint de Staatschef Madura, wielt de Venezuela um Sonndeg déi 545 Memberen, déi d'Verfassung vum Land aus dem Joer 1999 erneiere wëllen. D'Oppositioun rifft zum Boycott op an schwätzt vun engem institutionelle Putsch. Trotz engem Demonstratiounsrecht huet d'Oppositioun hir Supporter dozou opgeruff, fir am ganze Land ze protestéieren. Bis ewell sinn an Affrontementer am Kader vun de Masseprotester 113 Mënschen am Venezuela ëm d'Liewe komm.



D'Oppositioun reprochéiert dem President Nicolas Madura just seng eege Leit an den neie Gremium setzen ze wëllen, fir sech esou eng Diktatur a sengem Land opzebauen. Déi nei Versammlung hätt d'Muecht, fir d'Parlament opzeléisen a Gesetzer z'änneren. International Observateure si fir d'Wahl net virgesinn. An dësem ganz ugespaante Kontext maachen de e Sonndeg de Moien um 12 Auer d'Walbureaue opgemaach.



D'Géigner vum President wëllen den Drock op den Nicolas Madura och no der Wal oprecht erhalen. An och den internationalen Drock op d'Regierung zu Caracas wiisst. Dës Woch hunn d'USA Sanktioune géint aktuell a fréier Regierungsmemberen decidéiert an d'Familljemembere vum Personal vun der amerikanescher Ambassade opgefuerdert, d'Land ze verloossen. Och d'EU kritiséiert d'Politik vun der Regierung a Kolumbien huet annoncéiert, d'Wahlresultat net unzeerkennen. Verschidde Fluchlinnen, dorënner Iberia an Air France, hu wéinst den Tensiounen hir Flich an de Venezuela virleefeg gestoppt. Dausenden Awunner sinn an de leschten Deeg an d'Nopeschland Kolumbien geflücht.