De Phlippinnesche President Rodrigo Duterte féiert a sengem Land e Krich géint den Drogenhandel. © AFP (Archiv)

Wéi d'Police am Kader vun enger Drogerazzia d'Haus vum Reynaldo Parojinog ënnersiche wollten, hunn d'Sécherheetsleit vum Buergermeeschter op d'Beamte geschoss, sou e Spriecher vun der Police.D'Beamten hunn doropshin zeréckgeschoss an de Parojinog an 11 weider Leit sinn ëmkomm.De President vun de Philippinen Rodgrigo Duterte féiert eng haart Politik géint Drogen a geet dobäi och géint Riichter, Polizisten oder aner Politiker vir. De President hat dem Parojinog scho méi laang reprochéiert, am Drogenhandel aktiv ze sinn.Bei der Razzia beim Buergermeeschter vun Ozamiz sengem Haus goufe Waffen, Granaten, Munitioun an Droge saiséiert. Schonn am leschte Joer waren zwee Buergermeeschter ëm d'Liewe komm, déi dem President no mam Drogenhandel a Verbindung bruecht konnte ginn. Am ganze si ronn 3.200 Mënsche vun der Police erschoss ginn, zanter datt den Duerte President ass, dovunner iwwer 2.000 am Zesummenhang mam Drogekrich.