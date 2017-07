Satillitebiller vum Taifun "Nock-Ten" aus dem Dezember 2016. © AFP (Archiv)

Den Taifun Nesat huet an Taiwan an a China grousse Schued an Dosende Blesséierter hannerlooss. Op mannst 81 Persoune goufen am Wierbelstuerm blesséiert, deen e Samschdeg mat fatzegem Reen an déckem Wand ukomm ass. De Süde vun Taiwan gouf iwwerschwemmt. Bal eng hallef Millioun Leit hate kee Stroum an Zuch- a Fluchverbindunge sinn ausgefall.



Antëscht ass den Nesat a China ukomm. Ma de Wiederdéngscht an Taiwan warnt scho virun deem nächste Stuerm