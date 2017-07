Um an der Nuecht op e Sonndeg koum et zu enger Brand an enger Shell-Raffinerie zu Rotterdam.

Feier an der gréisster Raffinerie an Europa zu Rotterdam. D'Feier ass an der Nuecht op e Sonndeg an der Raffinerie vu Shell lassgaang an huet en Deel vum Site aus Sécherheetsgrënn brooch geluecht. D'Pompjeeën hate de Brand kuerz viru 6 Auer de Moien geläscht an hunn d'Situatioun och nees komplett ënner Kontroll. Ma et ware riseg Flamen vu wäit aus gesinn. Verschidden Unitéite vun der Raffinerie goufen ausgeschalt.



De Responsabelen no wiere keng toxesch Stoffer duerch de Brand fräigesat ginn. Lokal Medien hu gemellt, d'Feier wier duerch e Kuerzen ausgeléist ginn. Dat ass bis ewell awer nach net confirméiert. D'Ausmooss vum Schued gouf och nach net matgedeelt. Déi concernéiert Raffinerie zu Rotterdam setzt sech aus ronn 60 Fabrécken zesummen, a gëtt doduerch déi gréisst an Europa.