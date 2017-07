© Twitter Sebastian Reddig

Groussasaz fir d'Pompjeeën zu Köln. Eng vun de Gondele vun der Seelbunn hat sech an engem vun den Pottoen, déi d'Seelbunn droen, verkeilt, houng du schif a koum net méi weider. Géint 17 Auer konnte speziell fir Asätz an der Héicht ausgebilte Pompjeeën zwee Erwuessener an zwee Kanner retten.Och déi aner Gondele mussen evakuéiert ginn an domat ass een och den Ament nach amgaangen. Déi Eng kënnen iwwer Land erausgeholl ginn. Déi Aner mussen iwwer dem Rhäin op Booter ofgeseelt ginn. D'Pompjeeë versichen natierlech fäerdeg ze ginn ier et däischter gëtt.Am Ganze souzen eng 100 Persounen an 32 Gondelen iwwert dem Rhäin fest.