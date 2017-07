© afp

Mat dësem Schratt reagéiert de Putin op déi jéngst Sanktiounen, déi vum US-Kongress decidéiert goufen.Schonn e Freideg hat et vum Ausseministère geheescht, dass d'Zuel vun de Persounen an der US-Ambassade an an de Konsulater misst bis September op 455 erofgoen.