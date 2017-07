Och d'USA huet ewell Rakéit getest... © AFP

Dora si sech den US-President Trump an de japanesche Premier Shinzo Abe eens. No engem Telefonsgespréich mam Donald Trump sot de japanesche Premier, dass weider Aktiounen néideg sinn. Trotz ëmmer neien Efforten, eng friddlech Léisung ze fannen, och op internationalem Niveau, hätt Nordkorea dës komplett ignoréiert a wier dru Schold, dass d'Situatioun ëmmer weider eskaléiert. China, Russland an de Rescht vun der internationaler Communautéit missten dës Tatsaach eescht huelen an den Drock op Pjöngjang erhéijen, sou de Shinzo Abe.



Nordkorea hat e Freideg fir d'zweete Kéier bannent engem Mount, entgéint all Verbuet a Warnungen, eng Interkontinentalrakéit ofgeschoss. Eng nordkoreanesch Noriichtenagence hat e Samschdeg den Staatschef Kim Jong Un mat de Wieder zitéiert, dass dee ganzen amerikaneschen Territoire kéint vun Nordkorea aus attackéiert ginn. D'USA a Südkorea hunn doropshin mat engem gemeinsamen Manöver op den nordkoreanesche Rakéitentest reagéiert.